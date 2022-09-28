Сафиуллин вышел в четвертьфинал турнира в Тель-Авиве

28 сентября, 15:42
Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в четвертьфинал турнира ATP в Тель-Авиве.
Во втором круге Сафиуллин выиграл у аргентинца Томаса Мартина Этчеверри в двух сетах — 6:1, 6:4.
В четвертьфинале россиянин сыграет с победителем матча Диего Шварцман (Аргентина, 3) — Артур Риндеркнех (Франция).
Тель-Авив (Израиль)
Турнир ATP Tel Aviv Watergen Open
Призовой фонд 949 475 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Роман Сафиуллин (Россия) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 6:1, 6:4