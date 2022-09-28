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28 сентября, 15:42

Сафиуллин вышел в четвертьфинал турнира в Тель-Авиве

Иван Торопцев
Корреспондент

Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в четвертьфинал турнира ATP в Тель-Авиве.

Во втором круге Сафиуллин выиграл у аргентинца Томаса Мартина Этчеверри в двух сетах — 6:1, 6:4.

В четвертьфинале россиянин сыграет с победителем матча Диего Шварцман (Аргентина, 3) — Артур Риндеркнех (Франция).

Тель-Авив (Израиль)

Турнир ATP Tel Aviv Watergen Open

Призовой фонд 949 475 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Роман Сафиуллин (Россия) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 6:1, 6:4

Теннис
Роман Сафиуллин
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