Сафиуллин вышел в четвертьфинал турнира в Тель-Авиве

Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в четвертьфинал турнира ATP в Тель-Авиве.

Во втором круге Сафиуллин выиграл у аргентинца Томаса Мартина Этчеверри в двух сетах — 6:1, 6:4.

В четвертьфинале россиянин сыграет с победителем матча Диего Шварцман (Аргентина, 3) — Артур Риндеркнех (Франция).

Тель-Авив (Израиль)

Турнир ATP Tel Aviv Watergen Open

Призовой фонд 949 475 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Роман Сафиуллин (Россия) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 6:1, 6:4