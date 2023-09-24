Сегодня, 09:45
Россиянин Роман Сафиуллин победил Джордана Томпсона (Австралия) в четвертьфинале турнира в Чэнду (Китай) — 7:6 (7:1). Австралиец отказался продолжать матч после поражения в первом сете.
За игру Сафиуллин сделал 2 эйса, допустил 1 двойную ошибку и отметился 4 спасенными брейк-пойнтами из 4. У Томпсона — 5 эйсов и ни одного реализованного брейк-пойнта из 4 попыток.
За выход в финал Сафиуллин встретится с победителем матча Артур Риндеркнех (Франция) — Лоренцо Музетти (Италия).
Чэнду (Китай)
Турнир ATP Chengdu Open
Призовой фонд 1 152 805 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Роман Сафиуллин (Россия) — Джордан Томпсон (Австралия) — 7:6 (7:1), 0:0 отказ 2-го игрока