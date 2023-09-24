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Сегодня, 09:45

Сафиуллин вышел в полуфинал турнира в Чэнду — его соперник отказался продолжать матч

Руслан Минаев
Роман Сафиуллин.
Фото USA Today Sports
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Россиянин Роман Сафиуллин победил Джордана Томпсона (Австралия) в четвертьфинале турнира в Чэнду (Китай) — 7:6 (7:1). Австралиец отказался продолжать матч после поражения в первом сете.

За игру Сафиуллин сделал 2 эйса, допустил 1 двойную ошибку и отметился 4 спасенными брейк-пойнтами из 4. У Томпсона — 5 эйсов и ни одного реализованного брейк-пойнта из 4 попыток.

За выход в финал Сафиуллин встретится с победителем матча Артур Риндеркнех (Франция) — Лоренцо Музетти (Италия).

Чэнду (Китай)

Турнир ATP Chengdu Open

Призовой фонд 1 152 805 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Роман Сафиуллин (Россия) — Джордан Томпсон (Австралия) — 7:6 (7:1), 0:0 отказ 2-го игрока

Теннис
Роман Сафиуллин
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