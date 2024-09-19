Сафиуллин вышел во второй круг турнира в Чэнду

Сегодня, 14:23
Россиянин Роман Сафиуллин пробился во второй круг теннисного турнира ATP 250 в Чэнду. В первом раунде он в трех партиях победил итальянца Фабио Фоньини — 6:3, 4:6, 6:4.
Продолжительность встречи составила 2 часа 9 минут. Россиянин совершил 13 эйсов, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету итальянца 9 эйсов, 5 двойных и 3 выигранных брейк-пойнта из 5.
Во втором круге Сафиуллин, занимающий 56-е место в рейтинге ATP, встретится с китайцем Цзюнчэном Шаном.
Чэнду (Китай)
Турнир ATP Chengdu Open
Призовой фонд 1 171 655 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Роман Сафиуллин (Россия, 8) — Фабио Фоньини (Италия) — 6:3, 4:6, 6:4
Следующий соперник
Шан Цзюньчэн (Китай)