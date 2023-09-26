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Сегодня, 13:30

Сафиуллин — Зверев: смотреть прямую трансляцию (видео) финала в Чэнду

Трансляция финального матча турнира в Чэнду Сафиуллин — Зверев начнется в 14.30 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Теннисист Роман Сафиуллин.
Роман Сафиуллин.
Фото USA Today Sports
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Российский теннисист Роман Сафиуллин сыграет с десятой ракеткой мира из Германии Александром Зверевым в финале турнира в Чэнду (Китай) во вторник, 26 сентября.

Встреча начнется примерно в 14.30 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию противостояния Сафиуллин — Зверев можно будет в прямом эфире в соцсети ВКонтакте.

Ранее, 25 сентября, 26-летний Сафиуллин победил итальянца Лоренцо Музетти в 1/2 финала турнира в Китае (6:3, 6:4). Россиянин располагается на 55-й строчке в рейтинге ATP. В полуфинале 26-летний Зверев оказался сильнее представителя Болгарии Григора Димитрова (6:3, 7:6 (2)).

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Теннис
Александр Зверев (теннис)
Роман Сафиуллин
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