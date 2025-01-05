Хачанов и Рублев проиграли в финале парного турнира в Гонконге

Сегодня, 11:00
Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев проиграли нидерландцу Сандеру Арендсу и британцу Люку Джонсону в финале турнира в Гонконге.
Встреча продолжась 1 час 35 минут и завершилась победой Арендса и Джонсона со счетом 7:5, 4:6, 10:7.
Хачанов и Рублев в матче 9 раз подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 2 брейк-пойнта из 5. У Арендса и Джонсона 2 эйса, 3 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта.
Для теннисистов из Нидерландов и Великобритании это второй совместный титул в парном разряде.
Гонконг (Китай)
Турнир ATP Bank of China Hong Kong Tennis Open
Призовой фонд 680 140 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Сандер Арендс/Люк Джонсон (Нидерланды/Великобритания) — Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — 7:5, 4:6, 10:7