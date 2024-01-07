Сборная Германии выиграла Объединенный кубок-2024

Сборная Германии победила Польшу в финале Объединенного кубка-2024 со счетом 2:1.

В первом матче финала в женском одиночном разряде полячка Ига Свентек обыграла немку Ангелик Кербер. Во второй встрече в мужском одиночном разряде Александр Зверев сравнял счет, победив Хуберта Хуркача.

В решающем матче в миксте Лаура Зигемунд и Александр Зверев оказались сильнее Иги Свентек и Хуберта Хуркача.

Помимо Ангелик Кербер, Лауры Зигемунд и Александра Зверева, в заявке сборной Германии на Объединенный кубок были Максимилиан Мартерер, Татьяна Мария и Кай Венхельт.

Объединенный кубок был проведен во второй раз в истории. Первый розыгрыш состоялся в 2023 году, тогда победила сборная США.

Австралия

Объединенный Кубок.

Открытые корты, хард.

Финал

Польша — Германия — 1:2

Ига Свентек — Ангелик Кербер — 6:3, 6:0

Александр Зверев — Хуберт Хуркач — 6:7 (3:7), 7:6 (8:6), 6:4

Лаура Зигемунд/Александр Зверев — Ига Свентек/Хуберт Хуркач — 6:4, 5:7, 10:4