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Сегодня, 02:54

Корда сыграет с Фритцем во втором круге турнира в Монреале

Евгений Козинов
Корреспондент
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Американский теннисист Себастьян Корда вышел во второй круг турнира в Монреале. Его соперник канадец Вашек Поспишил отказался от продолжения борьбы по ходу первого сета.

Следующим соперником Корды будет соотечественник Тэйлор Фритц, который победил аргентинца Мариано Навоне — 6:4, 6:1.

Монреаль (Канада)
Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers
Призовой фонд 6 795 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг

Себастьян Корда (США) — Вашек Поспишил (Канада, WC) — 2:1 отказ 2-го игрока

Тэйлор Фритц (США, 9) — Мариано Навоне (Аргентина) — 6:4, 6:1

Алексей Попырин (Австралия) — Томаш Махач (Чехия) — 6:3, 6:4

Брэндон Накашима (США, Q) — Денис Шаповалов (Канада, WC) — 6:4, 7:5

Джеймс Дакуорт (Австралия, LL) — Маркос Гирон (США) — 6:4, 6:1

Борна Чорич (Хорватия, Q) — Педро Мартинес (Испания) — 6:4, 6:4

Уго Умбер (Франция, 12) — Артур Филс (Франция) — 6:2, 6:2

Бен Шелтон (США, 11) — Александр Бублик (Казахстан) — 7:6 (7:4), 6:2

Источник: Сетка турнира в Монреале
Теннис
Александр Бублик
Денис Шаповалов
Тэйлор Фритц
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