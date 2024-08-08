Корда сыграет с Фритцем во втором круге турнира в Монреале

Американский теннисист Себастьян Корда вышел во второй круг турнира в Монреале. Его соперник канадец Вашек Поспишил отказался от продолжения борьбы по ходу первого сета. Следующим соперником Корды будет соотечественник Тэйлор Фритц, который победил аргентинца Мариано Навоне — 6:4, 6:1. Монреаль (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 6 795 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг Себастьян Корда (США) — Вашек Поспишил (Канада, WC) — 2:1 отказ 2-го игрока Тэйлор Фритц (США, 9) — Мариано Навоне (Аргентина) — 6:4, 6:1 Алексей Попырин (Австралия) — Томаш Махач (Чехия) — 6:3, 6:4 Брэндон Накашима (США, Q) — Денис Шаповалов (Канада, WC) — 6:4, 7:5 Джеймс Дакуорт (Австралия, LL) — Маркос Гирон (США) — 6:4, 6:1 Борна Чорич (Хорватия, Q) — Педро Мартинес (Испания) — 6:4, 6:4 Уго Умбер (Франция, 12) — Артур Филс (Франция) — 6:2, 6:2 Бен Шелтон (США, 11) — Александр Бублик (Казахстан) — 7:6 (7:4), 6:2