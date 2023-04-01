Селиваненко назвал финал Медведева и Синнера противостоянием одних из лучших теннисистов нового поколения

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о предстоящем матче между россиянином Даниилом Медведевым и итальянцем Янником Синнером в рамках финала турнира в Майами.

«Матчи игроков такого уровня, как Даниил и Янник всегда интересны со всех точек зрения — это противостояние одних из лучших игроков нового поколения, претендующих на лидерство в туре. 5:0 в пользу Медведева в личных встречах с Синнером? Счет личных встреч имеет статистическое значение, но каждый следующий матч всегда становится новым противостоянием», — приводит «РБ Спорт» слова Селиваненко.

Финальный матч между Медведевым и Синнером пройдет в воскресенье, 2 апреля, и начнется в 20.00 по московскому времени.