Селиваненко назвал ключевой момент матча между Медведевым и Хачановым

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко поделился впечатлениями от матча между российскими теннисистами Даниилом Медведевым и Кареном Хачановым в полуфинале турнира в Майами (7:6, 3:6, 6:3).

«Мне понравился матч между Медведевым и Хачановым. Они показали теннис очень высокого класса, который доставил удовольствие всем, кто смотрел игру. С точки зрения результата, ключевым в матче стал брейк Даниила в третьем сете. Однако в таком противостоянии значение имел каждый мяч, и результат складывался из всего понемногу. Глядя на то, как смотрелась игра в целом и какие розыгрыши показывали Медведев и Хачанов, можно согласиться с мнением Карена, что это был один из его лучших матчей в этом году», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

В решающем матче турнира Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером. Матч пройдет в воскресенье, 2 апреля, и начнется в 20.00 по московскому времени.