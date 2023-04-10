Селиваненко назвал опасными соперников Хачанова и Рублева на турнире в Монте-Карло

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от первых игр на «Мастерсе» в Монте-Карло российских теннисистов Карена Хачанова и Андрея Рублева.

«Испанские теннисисты всегда опасны на грунте. Да на таком уровне и не бывает проходных матчей. Все игроки высокого уровня стремятся к универсальности, результатов можно ожидать от любого», — приводит слова Селиваненко «РБ Спорт».

Оба россиянина сыграют против испанцев — Хачанов против Алехандро Давидовича-Фокины, а Рублев против Хауме Мунара.