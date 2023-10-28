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Сегодня, 18:35

Селиваненко назвал победу Медведева над Циципасом уверенной

Константин Белов
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал «СЭ» победу Даниила Медведева над Стефаносом Циципасом (6:4, 7:6 (8:6)) в полуфинале турнира в Вене.

«Отличная победа в уверенном стиле над принципиальным соперником. Выход в финал турнира всегда приятен и отражает соотношение сил на этом турнире», — сказал Селиваненко «СЭ».

В финале Медведев сыграет с победителем матча Андрей Рублев (Россия, 3) — Янник Синнер (Италия, 2). Медведев является действующим победителем турнира в Вене.

Даниил Медведев
Стефанос Циципас
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