Селиваненко назвал победу Медведева над Циципасом уверенной

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал «СЭ» победу Даниила Медведева над Стефаносом Циципасом (6:4, 7:6 (8:6)) в полуфинале турнира в Вене.

«Отличная победа в уверенном стиле над принципиальным соперником. Выход в финал турнира всегда приятен и отражает соотношение сил на этом турнире», — сказал Селиваненко «СЭ».

В финале Медведев сыграет с победителем матча Андрей Рублев (Россия, 3) — Янник Синнер (Италия, 2). Медведев является действующим победителем турнира в Вене.