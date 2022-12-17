Селиваненко назвал приятной победу Рублева над первой ракеткой мира Алькарасом

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу россиянина Андрея Рублева над испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале выставочного турнира в Абу-Даби (6:2, 6:1).

«Любая победа всегда приятна. Каков бы ни был статус турнира, все выходят на корт с желанием выиграть. Другое дело, что в выставочных матчах теннисисты могут действовать расслабленно с точки зрения отсутствия давления классификационной гонки. В общем, хорошая победа в ходе предсезонной подготовки», — сказал Селиваненко «СЭ».

Ранее в финал пробился грек Стефанос Циципас, который победил норвежца Каспера Рууда.

Матч между Циципасом и Рублевым состоится в воскресенье, 18 декабря.