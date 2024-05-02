Селиваненко назвал знаковой победу Рублева над Алькарасом на турнире в Мадриде

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко не считает сенсационной победу россиянина Андрея Рублева над третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом в четвертьфинале турнира в Мадриде.

«Я бы назвал эту победу знаковой. Как с точки зрения преодоления барьера одного из сильнейших в туре, так и уверенности в собственных силах. Но не стал бы использовать слово «сенсация» в отношении любого результата между игроками первой десятки», — цитирует Селиваненко LiveResult.

В полуфинале «мастерса» в Мадриде Рублев сыграет против американца Тэйлора Фритца. Матч между ними пройдет 3 мая.