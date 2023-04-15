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Сегодня, 20:21

Селиваненко объяснил, как Рублеву удалось переломить ход игры в матче с Фритцем на турнире в Монте-Карло

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России, член совета директоров ITF Алексей Селиваненко рассказал о впечатлениях от встречи российского теннисиста Андрея Рублева с Тэйлором Фритцем из США в полуфинале турнира в Монте-Карло.

«Выход в финал такого крупного турнира — это отличный результат для любого теннисиста. И Рублев не может не быть доволен этим. Что касается самого полуфинального поединка, то его сопровождали непростые погодные условия из-за ветра и дождя. Первый сет прошел с огромным количеством невынужденных ошибок обоих соперников. А дальше Фритц продолжал ошибаться с той же частотой, а Андрей смог вернуться в игру и действовал намного более четко и чисто. Он уверенно выиграл второй сет, повел в третьем. Затем случилась длительная пауза из-за дождя, но после нее Рублев уверенно довел матч до победы. Хотя такие перерывы по-разному отражаются на тех, кто ведет в счете», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

Встреча продолжалась 2 часа и 7 минут и завершилась победой Рублева со счетом 5:7, 6:1, 6:3. В финале он встретится с победителем матча между девятой ракеткой мира датчанином Холгером Руне и одиннадцатой ракеткой мира Янником Синнером из Италии.

Турнир в Монте-Карло относится к категории «АТР Мастерс» и проходит на кортах с грунтовым покрытием. В нынешнем году он состоится c 9 по 16 апреля, а его общий призовой фонд составляет 5,8 миллиона долларов.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10801424-selivanenko-obyasnil-kak-rublevu-udalos-perelomit-hod-igry-v-matche-s-fritcem-na-turnire-v-monte-karlo.html
Теннис
Андрей Рублев
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