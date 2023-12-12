Селиваненко объяснил, почему россияне Рублев и Хачанов получили приз «Любимцы болельщиков» от АТР

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко отреагировал на новость о том, что россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев признаны лучшим дуэтом 2023 года по версии болельщиков.

«Болельщики всегда приветствуют появление в паре ведущих игроков из одиночной классификации. Поэтому то, что Рублев и Хачанов сыграли несколько турниров в паре, в сочетании с их открытостью, дружелюбностью и умением взаимодействовать со зрителями на трибунах, и привело к такому признанию со стороны любителей тенниса», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

В 2023 году российские теннисисты выиграли свой первый титул в парном разряде на турнире серии «мастерс» в Мадриде.