Селиваненко оценил победу Хачанова над Черундоло: «Карен провел отличный матч, показав уверенную и зрелую игру»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал «СЭ» победу россиянина Карена Хачанова над аргентинцем Франсиско Черундоло в третьем круге турнира в Риме — 6:2, 6:4.

«Мои поздравления с победой. Карен провел отличный матч, показав уверенную и зрелую игру, за исключением начала второго сета, практически не заставив волноваться за исход игры», — сказал Селиваненко «СЭ».

В следующем круге Хачанов встретится с Алехандро Табило, который в третьем круге победил первую ракетку мира Новака Джоковича (6:2; 6:3).

(Денис Сафронов)