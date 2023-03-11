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Сегодня, 12:56

Селиваненко о матче Хачанова против Фокины: «У Карена есть все, чтобы выигрывать такие встречи»

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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился с «СЭ» ожиданиями от матча Карена Хачанова и Алехандро Давидовича Фокины в третьем круге турнира ATP в Индиан-Уэллсе (США).

«У Карена есть все, чтобы выигрывать такие матчи. Впрочем, тоже самое можно сказать и про Алехандро. Они оба имеют опыт больших побед, уверенно прошли первый круг в Индиан-Уэллсе, так что предстоит интересный матч», — сказал Селиваненко корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Встреча Хачанова и Давидовича Фокины запланирована на 12 марта, ориентировочное время начала матча — 22.00 (мск).

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