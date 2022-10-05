Селиваненко оценил старт российских теннисистов в турнире в Казахстане

Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко оценил старт российских теннисистов в турнире ATP-500 в Астане.

«Каждая победа в турнире такого уровня важна. При этом у каждого игрока есть своя дополнительная мотивация. Главное, что пока все они демонстрируют уверенную и качественную игру», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

На данный момент в турнире в Астане Андрей Рублев уже вышел в четвертьфинал, Карен Хачанов во втором круге сыграет с Марианом Чиличем, а Павел Котов сразится с испанцем Роберто Баутиста-Агутом.

Даниил Медведев во втором круге проведет матч против финского теннисиста Эмила Руусувуори.

После первого круга турнир покинули два россиянина: Аслан Карацев и Александр Шевченко.