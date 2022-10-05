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Сегодня, 12:14

Селиваненко оценил старт российских теннисистов в турнире в Казахстане

Анна Горшкова
Корреспондент

Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко оценил старт российских теннисистов в турнире ATP-500 в Астане.

«Каждая победа в турнире такого уровня важна. При этом у каждого игрока есть своя дополнительная мотивация. Главное, что пока все они демонстрируют уверенную и качественную игру», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

На данный момент в турнире в Астане Андрей Рублев уже вышел в четвертьфинал, Карен Хачанов во втором круге сыграет с Марианом Чиличем, а Павел Котов сразится с испанцем Роберто Баутиста-Агутом.

Даниил Медведев во втором круге проведет матч против финского теннисиста Эмила Руусувуори.

После первого круга турнир покинули два россиянина: Аслан Карацев и Александр Шевченко.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10329464-vice-prezident-ftr-selivanenko-ocenil-start-rossijskih-tennisistov-na-turnire-v-kazahstane.html
Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
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