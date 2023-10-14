Селиваненко отметил, что Рублев и Хуркач показали уверенную и стабильную игру в Шанхае

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко отреагировал на выход россиянина Андрея Рублева в финал «мастерса» в Шанхае.

В полуфинале россиянин обыграл болгарина Григора Димитрова со счетом 7:6 (9:7), 6:3.

«У Рублева и Димитрова получился отличный матч с множеством красивых розыгрышей. Классический теннис. Вытянув первый сет на тай-брейке, Андрей смог перетерпеть неудачное начало второй партии, сделать обратный брейк и дальше уже уверенно довести матч до победы», — приводит «РБ Спорт» слова Селиваненко.

Также он поделился мыслями в преддверии финала между Рублевым и Хубертом Хуркачом из Польши.

«Финал против Хуберта Хуркача? Хуркач — один из сильнейших игроков в туре, лидер сезона по количеству подач на вылет. В Шанхае Андрей и Хуберт по ходу турнира показали уверенную стабильную игру. Достойный финал», — добавил Селиваненко.

Рублев вышел в свой четвертый финал на турнирах серии «мастерс». Заключительный матч между россиянином и Хуркачом на турнире в Шанхае пройдет 15 октября и начнется в 11.30 по московскому времени.