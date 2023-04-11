Селиваненко о победе Хачанова над Давидович-Фокиной: «Карен просто был сегодня сильнее»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу Карена Хачанова над испанцем Алехандро Давидович-Фокиной (6:2, 6:2) в первом круге турнира ATP в Монте-Карло (Монако).

«Каждая игра — отдельная история. Не механически, что кто-то что-то поменял и сразу пошло все по-другому. Любой результат — совокупность множества факторов. Карен просто был сегодня сильнее», — сказал Селиваненко «СЭ».

Следующий соперник Хачанова определится в матче Дэниэла Эванса из Великобритании и белоруса Ильи Ивашко.

(Сергей Жуков)