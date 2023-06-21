Селиваненко отреагировал на победу Медведева над Джере на турнире в Галле

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о победе россиянина Даниила Медведева над сербом Ласло Джере во втором круге турнира в Галле.

«В первых играх Даниил очевидно приспосабливает свой теннис к траве в новом сезоне, так что любые сыгранные и выигранные матчи дают игровую практику», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

В четвертьфинале турнира соперником Медведева станет Роберто Баутиста-Агут из Испании. Матч между россиянином и испанцем пройдет 23 июня.

Турнир в Галле стартовал 19 июня и завершится 25 числа.