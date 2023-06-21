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Сегодня, 20:58

Селиваненко отреагировал на победу Медведева над Джере на турнире в Галле

Алина Савинова
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о победе россиянина Даниила Медведева над сербом Ласло Джере во втором круге турнира в Галле.

«В первых играх Даниил очевидно приспосабливает свой теннис к траве в новом сезоне, так что любые сыгранные и выигранные матчи дают игровую практику», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

В четвертьфинале турнира соперником Медведева станет Роберто Баутиста-Агут из Испании. Матч между россиянином и испанцем пройдет 23 июня.

Турнир в Галле стартовал 19 июня и завершится 25 числа.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10950869-selivanenko-prokommentiroval-pobedu-medvedeva-nad-dzhere-na-turnire-v-halle.html
Теннис
Даниил Медведев
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