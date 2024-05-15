Селиваненко отреагировал на поражение Медведева от Пола в четвертом круге турнира в Риме

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал поражение россиянина Даниила Медведева от американца Томми Пола (1:6, 4:6) в четвертом круге «мастерса» в Риме.

«Даниил сам лучше всего описал свои ощущения после матча. Причина поражения всегда в том, что ты играешь не в свой лучший теннис, а соперник в данный конкретный день превосходит тебя. Это теннис», — приводит VPrognoze слова Селиваненко.

В четвертьфинале турнира Томми Пол сыграет с поляком Хубертом Хуркачем.