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Сегодня, 18:09

Селиваненко отреагировал на поражение Медведева от Пола в четвертом круге турнира в Риме

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал поражение россиянина Даниила Медведева от американца Томми Пола (1:6, 4:6) в четвертом круге «мастерса» в Риме.

«Даниил сам лучше всего описал свои ощущения после матча. Причина поражения всегда в том, что ты играешь не в свой лучший теннис, а соперник в данный конкретный день превосходит тебя. Это теннис», — приводит VPrognoze слова Селиваненко.

В четвертьфинале турнира Томми Пол сыграет с поляком Хубертом Хуркачем.

Источник: Vprognoze.ru
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