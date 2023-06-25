Селиваненко отреагировал на поражение Рублева от Бублика в финале турнира в Галле

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о поражении россиянина Андрея Рублева от представителя Казахстана Александра Бублика в финале турнира в Галле.

«Как и предполагалось, финал получился зрелищным. И Андрей, и Александр продемонстрировали эмоциональный и артистичный теннис. Что касается начала третьего сета, когда Андрей в самом начале отдал свою подачу — то такое бывает, когда после выигранного сета наступает относительное проседание, и этого достаточно, чтобы соперник перехватил инициативу», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

Для Бублика этот титул стал вторым в карьере. В обновленном рейтинге АТР казахстанский теннисист поднимется на 26-ю строчку.

Турнир в Галле проходил с 19 по 25 июня.