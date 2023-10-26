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26 октября, 18:00

Селиваненко — о победе Медведева над Димитровым: «Сыграл в своем стиле, но и Григору надо отдать должное»

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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал «СЭ» победу Даниила Медведева над Григором Димитровым (3:6, 6:2, 6:4) во втором круге турнира в Вене.

«Даниил сыграл в своем стиле. Первый сет он немножко отпустил, но тут стоит отдать должное Григору. Димитров, наверное, сейчас проводит свой лучший сезон за последние годы, за последние несколько лет точно. И он реально играет в красивый, зрелищный теннис. Я думаю, что этот матч принес удовольствие всем, кто его смотрел.
После первой партии Даня уже сыграл в свою игру, и в третьем сете в нужный момент, при счете 4-4, действовал максимально сконцентрированно и сделал брейк. Свою же подачу он уверенно взял. Это красивая победа в матче с соперником, находящимся в отличной форме. Ну и надо отдать Григору должное за то, что он показал красивую игру», — сказал Селиваненко корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

В четвертьфинале турнира в Вене Медведев сыграет с соотечественником Кареном Хачановым, который ранее обыграл чеха Иржи Легечку (6:3, 6:1).

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