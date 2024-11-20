Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 10:57

Селиваненко: «Карьера Надаля — одна из самых успешных в истории тенниса»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал «СЭ» решение испанца Рафаэля Надаля завершить профессиональную карьеру.

«Карьера Рафаэля — одна из самых успешных, долгих и бескомпромиссных в истории тенниса. Даже то, как он решил ее завершить — в настоящей борьбе в кубковом поединке, где против тебя будут играть на победу, говорит о его характере», — сказал Селиваненко «СЭ».

10 октября 38-летний Надаль объявил, что игры финального круга Кубка Дэвиса-2024 станут для него последними в профессиональной карьере. В последнем матче в карьере Надаль уступил в четвертьфинале турнира Ботику ван де Зандсхулпу (4:6, 4:6).

Теннис
Алексей Селиваненко
Рафаэль Надаль

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Зеленский заявил о грядущем поражении Украины без помощи США
ФСБ задержала готовящего теракт в Калининграде гражданина Германии
Александр Овечкин может пропустить из-за травмы несколько недель
Россиянам рассказали о повышении пенсий с 1 января
Спасибо, Сирия, что заставила играть сборную России. Но нам нужны другие соперники. Что произошло на Сталинград-арене в Волгограде
Ребров отказался говорить на русском перед матчем Украины с Албанией
Сегодня
Вчера
Неделя