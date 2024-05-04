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Сегодня, 20:12

Селиваненко: «Раз Рублев и Оже-Альяссим в финале, значит, они на турнире в Мадриде лучше и удачливее остальных»

Алина Савинова
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко оценил финальную пару на турнире в Мадриде. В решающем матче сыграют россиянин Андрей Рублев и канадец Феликс Оже-Альяссим.

«Раз Андрей и Феликс в финале, значит, они на этом турнире лучше и удачливее остальных. Так же как расклад предыдущих встреч, он может давать возможность делать предположения, но не определяет результат новой игры», — цитирует Селиваненко LiveResult.

Матч между теннисистами пройдет в воскресенье, 5 мая, и начнется в 19.30 по московскому времени.

Источник: LiveResult
Теннис
Андрей Рублев
Феликс Оже-Альяссим
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