Селиваненко: «Раз Рублев и Оже-Альяссим в финале, значит, они на турнире в Мадриде лучше и удачливее остальных»

Сегодня, 20:12
Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко оценил финальную пару на турнире в Мадриде. В решающем матче сыграют россиянин Андрей Рублев и канадец Феликс Оже-Альяссим.
«Раз Андрей и Феликс в финале, значит, они на этом турнире лучше и удачливее остальных. Так же как расклад предыдущих встреч, он может давать возможность делать предположения, но не определяет результат новой игры», — цитирует Селиваненко LiveResult.
Матч между теннисистами пройдет в воскресенье, 5 мая, и начнется в 19.30 по московскому времени.