Селиваненко поделился ожиданиями от матча Алькараса и Рублева

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от матча между Андреем Рублевым и Карлосом Алькарасом на Итоговом турнире ATP в Турине.

«Для Андрея и Карлоса эта встреча, по сути, за возможность побороться за выход из группы после не самых удачных первых матчей. Не думаю, что их предыдущие матчи между собой имеют какое-то особое значение. Все решается на корте здесь и сейчас», —цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

Встреча Рублев — Алькарас состоится 15 ноября, начало — в 16.30 по московскому времени.

Единственная встреча между российским и испанским теннисистом завершилась победой Рублева со счетом 6:2, 6:1.