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Сегодня, 22:10

Селиваненко о предстоящем матче Медведев — Джокович: «Оба теннисиста не ставят никаких целей кроме победы»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча Даниила Медведева и Новака Джоковича в полуфинале турнира ATP в Дубае (ОАЭ).

В четверг, 2 марта Медведев в четвертьфинале обыграл Борну Чорича (6:3, 6:2), а Джокович — Хуберта Хуркача (6:3, 7:5).

«Новак и Даниил всегда показывают интересный и увлекательный теннис. Ничего другого ждать нельзя. Оба теннисиста не ставят никаких целей кроме победы. Предыдущие игры показали, что они в хорошей форме. У них получается играть в игру, которая приносит им успех. Даниил после двух выигранных турниров, у Новака год тоже хорошо начался. Думаю, что ничего кроме захватывающего тенниса тут ожидать нельзя», — сказал Селиваненко «СЭ».

Матч Медведев — Джокович состоится в пятницу, 3 марта. Начало запланировано на 18.00 (мск).

Теннис
Даниил Медведев
Новак Джокович
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