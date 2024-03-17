Селиваненко поделился ожиданиями от матча Медведева с Алькарасом в финале турнира в Индиан-Уэллсе

17 марта, 16:45
Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от финального матча турнира в Индиан-Уэллсе, в котором Даниил Медведев встретится с Карлосом Алькарасом.
Игра между теннисистами состоится в ночь на 18 марта. Начало — в 00.00 мск.
«Карлос и Даниил по итогу выглядели лучше всех остальных в Индиан-Уэллсе. Все остальное решится сегодня на корте», — сказал Селиваненко корреспонденту Vprognoze.ru.
В полуфинале соревнований 28-летний Медведев одержал победу над представителем США Томми Полом со счетом 1:6, 7:6 (7:3), 6:2.
Что касается Алькараса, то 20-летний спортсмен обыграл итальянца Янника Синнера (1:6, 6:3, 6:2).