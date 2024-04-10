Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 20:22

Селиваненко поделился ожиданиями от матча между Медведевым и Хачановым в турнире в Монте-Карло

Telegram Дзен

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о предстоящем матче 3-го круга турнира в Монте-Карло между Даниилом Медведевым и Кареном Хачановым.

Очная встреча российских спортсменов состоится 11 апреля. Начало — в 12.00 мск.

«Матч Медведева и Хачанова ничем не отличается от других, надо выиграть два сета», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

Во втором круге Медведев обыграл представителя Франции Гаэля Монфиса (6:2, 6:4), а Хачанов победил аргентинца Франсиско Черундоло — 4:6, 6:4, 6:3.

Источник: Vprognoze.ru
Теннис
Даниил Медведев
Карен Хачанов
0
Читайте также
Абаскаль может покинуть пост главного тренера «Спартака» в ближайшее время
Академия «Барселоны» «Ла Масия» считается одной из лучших в мире
Мать живших в подвале Санкт-Петербурга детей экстренно вернулась в город
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Суд арестовал мужчину, убившего знакомого и залившего ему в рот монтажную пену
В ДНР сообщили о закрытии ВФУ выезда из Часова Яра для мирных граждан
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев — о конфликте с судьей в матче с Монфисом: «На 99 процентов уверен, что это был аут»