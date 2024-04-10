Селиваненко поделился ожиданиями от матча между Медведевым и Хачановым в турнире в Монте-Карло

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о предстоящем матче 3-го круга турнира в Монте-Карло между Даниилом Медведевым и Кареном Хачановым. Очная встреча российских спортсменов состоится 11 апреля. Начало — в 12.00 мск. «Матч Медведева и Хачанова ничем не отличается от других, надо выиграть два сета», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru. Во втором круге Медведев обыграл представителя Франции Гаэля Монфиса (6:2, 6:4), а Хачанов победил аргентинца Франсиско Черундоло — 4:6, 6:4, 6:3.