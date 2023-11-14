Селиваненко — о матче Рублева и Алькараса в Итоговом турнире: «Встреча двух проигравших всегда принципиальна»

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко в комментарии «СЭ» оценил шансы россиянина Андрея Рублева в матче группового этапа Итогового турнира ATP в Турине против Карлоса Алькараса.

В первом туре Рублев уступил Даниилу Медведеву (4:6, 2:6), а Алькарас проиграл Александру Звереву (7:6 (7:3), 3:6, 4:6).

«Карлосу также не удался матч. Поэтому, с учетом особенностей круговой системы на этом турнире, встреча двух проигравших свои первые матчи всегда принципиальна, она оставляет победителю шансы на выход из группы», — сказал Селиваненко «СЭ».

Матч Карлос Алькарас — Андрей Рублев состоится в среду, 15 ноября, и начнется в 16.30 (мск).