Селиваненко поделился ожиданиями от матча Рублева с Ханфманом на «Мастерсе» в Риме

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко высказался о предстоящем матче четвертого круга турнира в Риме между россиянином Андреем Рублевым и немцем Янником Ханфманом.

«В каждом круге турнира в Риме мы видим примеры того, насколько ровный уровень сейчас у достаточно большого числа игроков. Любой может обыграть любого при определенном стечении обстоятельств», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

Матч Рублев — Ханфман пройдет во вторник, 16 мая, и начнется не раньше 15.20 по московскому времени. 25-летний российский теннисист занимает шестое место в мировом рейтинге ATP, 31-летний немец располагается на 101-й строчке.