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16 мая, 13:16

Селиваненко поделился ожиданиями от матча Рублева с Ханфманом на «Мастерсе» в Риме

Алина Савинова
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко высказался о предстоящем матче четвертого круга турнира в Риме между россиянином Андреем Рублевым и немцем Янником Ханфманом.

«В каждом круге турнира в Риме мы видим примеры того, насколько ровный уровень сейчас у достаточно большого числа игроков. Любой может обыграть любого при определенном стечении обстоятельств», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

Матч Рублев — Ханфман пройдет во вторник, 16 мая, и начнется не раньше 15.20 по московскому времени. 25-летний российский теннисист занимает шестое место в мировом рейтинге ATP, 31-летний немец располагается на 101-й строчке.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10874180-selivanenko-podelilsya-ozhidaniyami-ot-matcha-rubleva-s-hanfmannom-na-turnire-v-rime.html
Теннис
Андрей Рублев
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