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Сегодня, 14:00

Селиваненко поделился ожиданиями от полуфинального матча между Рублевым и Молчаном

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от полуфинальной встречи между Андреем Рублевым и Алексом Молчаном на турнире в Баня-Луке.

«Андрей после такой важной для него победы в Монте-Карло несомненно находится на эмоциональном подъеме. Что касается предстоящей игры, то конечно Андрей будет выходить на корт в качестве фаворита. Но теннис не был бы теннисом, если бы в нем все было заранее предсказуемо», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

Встреча 1/2 финала турнира в Баня-Луке между Молчаном и Рублевым состоится сегодня, 22 апреля. Начало — в 15:00 по московскому времени.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10816358-selivanenko-podelilsya-ozhidaniyami-ot-polufinalnogo-matcha-mezhdu-rublevym-i-molchanom-na-turnire-v-banya-luke.html
Теннис
Андрей Рублев
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