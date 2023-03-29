Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 17:39

Селиваненко о победе Медведева над Алисом: «Теннисист его уровня так и должен играть»

Telegram Дзен

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал «СЭ» победу Даниила Медведева над французом Кентеном Алиса (6:4, 6:2) в четвертом круге турнира ATP в Майами и выход россиянина в четвертьфинал.

«В первых кругах Даниил побеждает соперников на классе. Теннисист его уровня так и должен играть. Пока идет обычная рабочая сетка», — сказал Селиваненко корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

В четвертьфинале турнира Медведев встретится с американцем Кристофером Юбенксом. Матч пройдет 30 марта на «Хард Рок Стэдиум» в Майами. Начало матча запланировано на 16.00 по московскому времени.

Теннис
Даниил Медведев
Обсудить
Читайте также
Президент МОК Бах выступил за возвращение россиян на международные турниры в нейтральном статусе
Панарин помог «Рейнджерс» обыграть «Коламбус»
Правительство Казахстана ушло в отставку после избрания нового состава мажилиса
В 40% роллов «Филадельфия» обнаружена кишечная палочка
После обстрела ВСУ в Мелитополе повреждены системы электроснабжения
Россиянам объяснили принцип работы программы добровольных сбережений
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фритц — о предстоящей игре с Алькарасом: «Многие с нетерпением ждут этого матча, и я тоже»

Селиваненко назвал фаворита в паре Медведев — Юбэнкс