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Сегодня, 14:36

Селиваненко предположил, каким будет финал между Медведевым и Алькарасом на турнире в Индиан-Уэллсе

Алина Савинова
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от финального матча между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Карлосом Алькарасом на турнире в Индиан-Уэллсе (США).

«Говоря о финале, Карлос визуально возвращается на свой уровень, который он показывал в середине прошлого года. Финал будет противостоянием разных стилей игры, в таких матчах обычно все решают нюансы», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

Матч между Медведевым и Алькарасом пройдет в ночь на 20 марта. Начало — в 02.00 по московскому времени.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10736489-selivanenko-rasskazal-kakim-budet-final-mezhdu-medvedevym-i-alkarasom-na-turnire-v-indian-uellse.html
Теннис
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
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