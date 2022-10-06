Селиваненко — об игре Хачанова с Чиличем: «Карен сыграл очень дисциплинированно и четко»

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал победу россиянина Карена Хачанова над хорватским теннисистом Марином Чиличем во 2-м круге турнира в Астане (2:6, 6:3, 6:3).

«Карен сыграл очень дисциплинированно и четко, максимально использовал свои сильные стороны. Смог перехватить инициативу во втором сете и довести игру до победы», — приводит «РБ Спорт» слова Селиваненко.

Также он поделился ожиданиями от предстоящей игры Хачанова с Новаком Джоковичем.

«Карен сейчас показывает уверенный и качественный теннис, прибавил во многих элементах игры. Конечно, Новак есть Новак, но при определенном стечении обстоятельств, если Карену удастся держать свою подачу и зацепиться где-то за подачу соперника, то шанс появится», — добавил вице-президент Федерации тенниса России.

Матч 26-летнего россиянина с сербским теннисистом состоится в пятницу. В предыдущих встречах спортсменов 8 раз победу одерживал Джокович и 1 — Хачанов.