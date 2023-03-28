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Сегодня, 00:51

Селиваненко: «Хачанов провел отличный матч с Легечкой»

Мария Гусева
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал победу Карена Хачанова над чехом Иржи Легечкой (6:2, 6:4) в матче третьего круга турнира ATP в Майами (США).

«Карен провел отличный матч, у него получилось превзойти очень сильного соперника практически по всем элементам, — цитирует «РБ Спорт» Селиваненко. — Встреча с Циципасом, у которого возможные проблемы с плечом? Если игрок выходит на корт, то это значит, что он готов играть на победу. Те или иные проблемы, конечно, имеют значение, но в любом случае его не предопределяет какой-то один фактор».

В 1/8 финала турнира Хачанов сыграет со Стефаносом Циципасом из Греции.

Источник: РБ Спорт
Теннис
Карен Хачанов
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