Селиваненко: «Хачанов провел отличный матч с Легечкой»

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал победу Карена Хачанова над чехом Иржи Легечкой (6:2, 6:4) в матче третьего круга турнира ATP в Майами (США).

«Карен провел отличный матч, у него получилось превзойти очень сильного соперника практически по всем элементам, — цитирует «РБ Спорт» Селиваненко. — Встреча с Циципасом, у которого возможные проблемы с плечом? Если игрок выходит на корт, то это значит, что он готов играть на победу. Те или иные проблемы, конечно, имеют значение, но в любом случае его не предопределяет какой-то один фактор».

В 1/8 финала турнира Хачанов сыграет со Стефаносом Циципасом из Греции.