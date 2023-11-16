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Сегодня, 01:42

Селиваненко — о победе Медведева: «Он победил достаточно спокойно, без какой-либо драмы»

Константин Белов
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал для «СЭ» победу Даниила Медведева над немцев Александром Зверевым (7:6 (9:7), 6:4) и досрочный выход россиянина в полуфинал Итогового турнира ATP, проходящего в Турине.

«Даниил в этой встрече победил достаточно спокойно, без какой-либо драмы. По ходу всей игры в принципе чувствовалось, что даже при равном первом сете он сможет добавить в нужный момент, что и произошло на тай-брейке», — сказал Селиваненко.

В следующем матче красной группы россиянин сыграет с Карлосом Алькарасом (Испания). Зверев встретится с Андреем Рублевым. Игры пройдут 17 ноября.

Даниил Медведев. Медведев творит чудеса в Турине. Россиянин первым вышел в полуфинал итогового турнира ATP
Теннис
Александр Зверев (теннис)
Даниил Медведев
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