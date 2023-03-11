Селиваненко прокомментировал победы Медведева и Рублева на турнире в Индиан-Уэллсе

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко оценил игру россиян Даниила Медведева и Андрея Рублева в стартовых матчах на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США).

«Результаты первого матча такого важного турнира — уверенная победа в двух сетах как у Андрея, так и у Даниила. Победы над серьезными соперниками. И Накашима, и Легечка имеют в активе хорошие победы. Думаю, что и Андрей, и Даниил прошли первый круг максимально и с точки зрения самой игры, и с точки зрения эмоциональных затрат», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru

Следующим соперником Медведева станет белорусский теннисист Илья Ивашко. Рублев в третьем круге турнира сыграет с французом Уго Умбером.