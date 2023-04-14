Селиваненко — о поражении Медведева: «Даниил выдал очень хорошую серию, но Хольгер был сильнее»

Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко прокомментировал корреспонденту «СЭ» поражение россиянина Даниила Медведева от датчанина Хольгера Руне (3:6, 4:6) в 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.

«Любая победная серия заканчивается. Теннис не был бы теннисом, если бы заранее можно было предсказать, кто выиграет. Сегодня Хольгер оказался сильнее. Что не получилось у Даниила? Это вопрос его самого и его коллектива. Каждый матч — это противостояние двух характеров. Даниил выдал очень хорошую серию, но Хольгер был сильнее», — сказал Селиваненко корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В полуфинале турнира норвежец сыграет с победителем пары Янник Синнер — Лоренцо Музетти.