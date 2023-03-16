Селиваненко о выходе Медведева в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе: «Он показал очередную успешную игру»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в комментарии для «СЭ» отреагировал на выход Даниила Медведева в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе.

В ночь на 16 марта россиянин победил испанца Алехандро Давидовича Фокину (6:3, 7:5) в четвертьфинале турнира.

«Даниил продолжил свою победную серию. Были опасения, что после падения в матче со Зверевым могли быть осложнения. Но все обошлось, Даниил показал очередную успешную игру. Нас ждет самая яркая пара в полуфинале: Тиафо и Медведев. Это будет столкновение двух игроков, исповедующие разные стили», — сказал Селиваненко «СЭ».

Полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе Даниил Медведев — Фрэнсис Тиафо запланирован на 18 марта.