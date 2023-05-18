КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

18 мая, 23:26

Селиваненко прокомментировал выход Медведева в полуфинал турнира в Риме

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился впечатлениями от выхода Даниила Медведева в полуфинал турнира в Риме.

«В теннисе любой матч имеет свою драматургию, какой бы легкой не казалась игра по счету. Даниил в этом матче сыграл очень уверенно, реализовав свое преимущество в двух сетах. Полуфинал такого турнира является событием для любого теннисиста, все игроки такого уровня подходят к матчам с настроем вне зависимости от сложности предыдущего. Скорее речь может идти о корректировке тактики в зависимости от множества разных факторов», — приводит слова Селиванинко Vprognoze.ru.

В полуфинале Даниил Медведев сыграет с победителем противостояния Стефанос Циципас — Борна Чорич.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10879592-selivanenko-prokommentiroval-vyhod-medvedeva-v-polufinal-turnira-v-rime.html
Теннис
Даниил Медведев
0
Читайте также
Медведев покоряет римский грунт. Даниил — в полуфинале «мастерса»!
Навка поздравила Загитову с днем рождения
СМИ узнали о запросе Зеленского на проведение мирного саммита по Украине
Балицкий заявил о потере ВСУ шанса по контрнаступлению в Запорожской области
Обвинение запросило для Ройзмана штраф в размере 260 тыс. рублей
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ольховский назвал большой потерей для болельщиков снятие Надаля с «Ролан Гаррос»

Медведев сыграет с Циципасом в полуфинале турнира в Риме