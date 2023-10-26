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26 октября, 17:37

Селиваненко прокомментировал выход Рублева в четвертьфинал турнира в Вене

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал выход российского теннисиста Андрея Рублева в четвертьфинал турнира в Вене.

«Андрей в заключительной части сезона показывает уверенную качественную игру, с которой можно рассчитывать на победы над любыми соперниками и в любых турнирах. Впрочем, как и целый ряд других лидеров тура», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

Итоговый турнир ATP-2023 пройдет с 12 по 19 ноября в Турине (Италия). Действующим победителем соревнований является серб Новак Джокович.

Андрей Рублев трижды выступал в Итоговых турнирах ATP, его лучшим достижением был выход в полуфинал в 2022 году.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/11250620-selivanenko-prokommentiroval-vyhod-rubleva-v-chetvertfinal-turnira-v-vene.html
Теннис
Андрей Рублев
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