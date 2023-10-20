Селиваненко считает, что для Карацева нет непобедимых соперников

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился мнением о выходе Аслана Карацева в полуфинал турнира АТР-500 в Токио.

«Аслан во второй половине сезона возвращается к той игре, которая приносила ему победы. Для Аслана нет непобедимых соперников, когда он чувствует в себе уверенность и вновь верит в собственные силы. В этом все уже давно убедились. Каковы шансы Аслана выиграть этот турнир? Не вижу смысла заниматься прогнозами, у каждого из четверых оставшихся в сетке турнира игроков своя мотивация и желание претендовать на титул», — приводит слова Селиваненко «РБ Спорт».

В четвертьфинале турнира в Токио обыграл австралийца Алекса Де Минаура (6:3, 6:2).

В полуфинале Карацев сыграет с японцем Синтаро Мотидзуки.