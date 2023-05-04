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Сегодня, 20:05

Селиваненко считает, что Карацев сыграл дисциплинированно против Чжана

Алина Савинова
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко в высказался о победе россиянина Аслана Карацева над китайцем Чжан Чжичженем в четвертьфинале турнира в Мадриде.

«Аслан сыграл сегодня очень дисциплинированно, отлично подавал, играл широко и использовал свой шанс на тай-брейке первого сета и потом при реализации брейк-пойнта во втором. Насколько неожиданным выглядит такой результат Аслана после долгого периода неудач ? Теннис тем и интересен, что в нем всегда есть место таким историям с выходом игроков из отборочных стадий и проходом до главных матчей. Это еще раз показывает насколько ровный уровень у игроков тура», — приводит «РБ Спорт» слова Селиваненко.

В полуфинале турнира россиянин встретится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).

29-летний Карацев является победителем трех турниров АТР в одиночном разряде.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-selivanenko-karatsev-sy-gral-distsiplinirovanno-protiv-chzhana/
Теннис
Аслан Карацев
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