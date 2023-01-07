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Сегодня, 17:07

Селиваненко считает, что Павлюченковой по силам войти вновь в число ведущих игроков тура

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал возвращение на корт экс-11-ой ракетки мира Анастасии Павлюченковой.

«Конечно, с одной стороны, после длительного перерыва всегда непросто возвращаться в тур, но при этом теннисисты успевают соскучиться по турнирным матчам и выходят на игру с дополнительной энергией. Настя, насколько я знаю, готовилась к сезону в академии Патрика Муратоглу. На мой взгляд, Насте вполне по силам войти вновь в число ведущих игроков тура, главное — избежать травм», — приводит слова Селиваненко «РБ Спорт».

Павлюченкова на следующей неделе проведет первый официальный турнир за 8 месяцев. Россиянка является победительницей 12 турниров WTA в одиночном разряде, а также финалисткой Ролан Гаррос — 2021.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-selivanenko-pavlyuchenkovoj-vpolne-po-silam-vojti-vnov-v-chislo-vedushhih-igrokov-tura/
Теннис
Анастасия Павлюченкова
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