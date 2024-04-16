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Селиваненко — о поражении Рублева: «Сезон любого спортсмена состоит из подъемов и спадов»

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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в комментарии для «СЭ» поделился мнением по поводу серии поражений Андрея Рублева.

Во вторник, 16 апреля, россиянин уступил американцу Брэндону Накашиме во втором круге турнира в Барселоне — 4:6, 6:7 (6:8). Это поражение стало для теннисиста четвертым подряд.

«Причин всегда может быть много, здесь нет какой-то одной определенной. В принципе сезон любого спортсмена состоит из подъемов и спадов. У Андрея было успешное начало, которое закончилось в полуфинальном матче в Дубае. После этого вот такой непростой период, который бывает в карьере у каждого спортсмена. Никто этого не может избежать», — сказал Селиваненко «СЭ».

Накашима вышел в третий круг турнира, где сыграет с победителем матча Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 13) — Ник Хардт (Доминиканская Республика, Q).

Теннис
Андрей Рублев
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