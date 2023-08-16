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Сегодня, 11:27

Селиваненко — о поражении Рублева во втором круге турнира в Цинциннати: «Никто не выигрывает все матчи»

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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал «СЭ» поражение российского теннисиста Андрея Рублева во втором круге турнира в Цинциннати в матче против финна Эмиля Руусувуори — 7:6 (12:10), 5:7, 7:6 (7:3).

«Игроки такого уровня играют турниры за турниром. Поэтому это обычная турнирная жизнь. Никто не выигрывает все матчи. Да, Андрей стоит выше в рейтинге, чем Руусувуори, но финн — непростой соперник. Был длинный матч, два тай-брейка. Тем более первый тай-брейк — 12-10. Люди, которые могут развалиться после одного поражения, не стоят в десятке мира. Теннис состоит из побед и поражений», — сказал Селиваненко «СЭ»

В третьем круге Эмиль Руусувуори сыграет с Алексеем Попыриным.

(Сергей Жуков)

Теннис
Андрей Рублев
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