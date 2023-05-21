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Сегодня, 16:52

Селиваненко — о матче Медведева и Руне: «Каждый их матч имеет свою драматургию»

Алина Савинова
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Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко высказался о возможном реванше россиянина Даниила Медведева над датчанином Хольгером Руне на турнире в Риме.

«На такой вопрос можно ответить: либо получится, либо не получится. И Хольгер, и Даниил показывают сейчас уверенный теннис, каждый их матч имеет свою драматургию, в котором любой нюанс имеет свое значение», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

Матч между Медведевым и Руне пройдет сегодня, 21 мая, и начнется в 17.00 по московскому времени.

Ранее Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса в полуфинале турнира в Риме.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10886552-selivanenko-o-predstoyaschem-finale-medvedev-rune-kazhdyj-ih-match-imeet-svoyu-dramaturgiyu.html
Теннис
Даниил Медведев
Хольгер Руне
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