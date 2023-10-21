Селиваненко — о сопернике Карацева: «Шелтон является одним из главных открытий этого сезона»

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от встречи российского теннисиста Аслана Карацева с Беном Шелтоном из США в финале турнира в Токио.

«Соперник Карацева по финалу турнира в Токио Шелтон является одним из главных открытий нынешнего сезона. Это молодой игрок, который никого не боится и у которого нет трепета перед авторитетом противников. Бен вышел из студенческого тенниса и играет в свое удовольствие. Он опытнее предыдущего соперника Аслана по полуфиналу Мочизуки и уже почувствовал вкус удачи. Поэтому всех любителей тенниса ждет увлекательный финал», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

В полуфинале турнира в Токио Карацев победил японца Синтаро Мочизуки со счетом 6:3, 6:4.